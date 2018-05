Binay Tamang, categorically rejects Rohingya entry in the hills

Chairman of the Gorkhaland Territorial Administration Board of Administrators Binay Tamang has categorically rejected the entry of Rohingya or Bangladesh refugees in Darjeeling hills. [Press Release attached.]

Meanwhile, The Muslim community belonging to the Anjuman Islamia mosque at Thakur Bari in Kalimpong, on Saturday put to rest speculations that a group of Rohingya Muslims have winded up to the Hills. Masud Sultan, the secretary of the Kalimpong mosque, said that the video that had gone viral and the allegations were totally baseless.

It may be mentioned here that the video showing a group of Muslims getting down from a bus in Kalimpong had gone viral very recently, fuelling speculations that they may be Rohingya refugees.

Addressing a press conference in Kalimpong on Saturday, mosque officials said that the people in Muslim attire who entered Kalimpong were not Rohingyas, but a team from Sonarpur in District 24 Parganas in Kolkata, and that these people wander from one place to another to give discourses and understand the Islam religion and culture in depth.

“We travel across the country once a year, talking and understanding Islam,” the leader of the visiting team, Shek Sahinsha, said.

“We travel to any part of the country and stay in mosques for 3-4 days and discuss our religion and culture. We have come here from Kolkata via Siliguri and we will return as our work is done here. We did not know that we would fall prey to such allegations,” he said.The 15 persons in the team also produced their Aadhar and voter identity cards to prove that they are bonafide Indian citizens. [SNS]

प्रेस-विज्ञप्ति

कालेबुङमा रोहिङ्ग्या शरणार्थीहरूको प्रवेश भएको उड़न्ते खबरले समग्र दार्जीलिङ पहाड़भरि नै जुन प्रकारको अन्योलतापूर्ण स्थिति उत्पन्न भएको छ त्यो एउटा अफवाहमात्र भएको पूर्णरूपले प्रमाण भइसकेको कारणले गर्दा यस विषयमा कोही पनि अन्योलतामा नपरिदिने तथा यो एउटा अति नै सवेंदनशील विषय भएकोले राजनैतिक नेतृत्त्व, मीडिया एवं सबैजनाले ठोस प्रमाण अनि तथ्य बुझेरमात्र बयान सार्वजनिक गरिदिने पनि जीटीए अध्यक्ष भएको नाताले अपील गर्न चाहन्छु।

आधिकारीक तौरमा छानबीन गर्दा कालेबुङ, दार्जीलिङ अनि खरसाङ, मिरिकक्षेत्रमा कतै पनि रोहिङ्ग्या शरणार्थीहरूको न कुनै शिविर वा डेरा भेटिएको छ न त कुनै एकजना पनि रोहिङ्ग्या शरणार्थीहरू यस क्षेत्रमा रहेको पुख्ता सबूत नै पाइएको छ।प्रशासनिक स्रोत एवं मेरो व्यक्तिगत स्रोत अनुसार पनि गत 27 अप्रेलको दिन जुन मुसलमान समुदायकालेबुङमा देखिएका थिए र उनीहरूलाई केन्द्र गरेर रोहिङ्ग्या समुदाय कालेबुङमा प्रवेश गरेको हल्ला फैलाइएको थियो। तर जिल्ला प्रशासनको छानबीनपछि उनीहरू वास्तवमा रोहिङ्ग्या शरणार्थीहरू नभएर कलकत्ता पोलिटेक्निकल कलेजका छात्रहरू रहेको पुष्टि भएको छ अनि उनीहरू आफ्नो धार्मिक कार्यक्रमलाई लिएर कालेबुङ आएको र हालमा पनि कालेबुङ मस्जिदमै बसिरहेको थाह लागेको छ। यसबाहेक ती सबै मुसलमानहरूले आफ्नो आधार कार्ड, कार्ड, भोटर कार्ड आदि नागरिक प्रमाणपत्रहरू मीडिया अनि प्रशासनसामु देखाइसकेका छन् भने आफूहरूको धार्मिक कार्यक्रम समाप्त हुनेसाथ कलकत्ता फर्किने बताइसकेका छन्।यदि उनीहरू साच्चै नै रोहिङ्ग्या शरणार्थीहरू रहेको भए उनीहरूकोमा युनाइटेड नेशन हाइ कमिशन फर रेफ्युजीद्वारा जारी गरिएको अनि भारत सरकारद्वारा स्टाम्प लगाइएको रेफ्युजी कार्ड हुनुपर्नेथियो तर त्यो नभएर उनीहरू सबैकोमा भारतीय नागरिकताको प्रमाणपत्र रहेको थियो। यसैले पनि यो अफवाह पूर्ण आधारहीन अनि झूटो रहेको प्रमाणित भइसकेको छ।

वास्तवमा 2019 को लोकसभा चुनाउलाई हेरेर विस्तारै शान्ति अनि स्वाभाविक बनिसकेको दार्जीलिङलाई फेरि अशान्त अनि हिँसा फैलाएर राजनैतिक फायदा उठाउनुको निम्ति दार्जीलङबाहिरबाट राजनैतिक दलहरूले सुनियोजित प्रकारले रचेको षड़यन्त्रमात्रै हो। उक्त झूटो समाचार अनि भीडियोहरूलाई आधार गरेर हाम्रो आन्तरिक सुरक्षामाथि खतरा उत्पन्न भएको प्रचार- प्रसार गरिदैछ वास्तवमा ती सबै निराधार अनि 2019 को लोकसभा चुनाउको निम्ति राजनैतिक स्टन्टमात्रै हो। दार्जीलिङ पहाड़ले गत 2017 को जुलाईदेखि अक्टोबर महीनासम्म जुन प्रकारको अराजक अनि अस्थिर स्थिति झेलिसकेको छ त्यस स्थितिबाट माथि उठेर बल्लतल्ल स्वाभाविक बनिरहेको समय बाहिरका राजनैतिक दलहरूले फेरि झूटो प्रचार-प्रसारमार्फत हाम्रो भावनामाथि खेलेर पहाड़को स्थिति बिगारेर राजनैतिक स्वार्थ सिद्ध गर्न चाहिरहेका छन्।यसर्थ उक्त षड़यन्त्रलाई बुझेर दार्जीलिङ पहाड़का जिम्मेवार राजनैतिक दलका नेताहरू, मीडिया तथा जिम्मेवार नागरिकहरूले यस प्रकारको संगीन विषयमाथि बोल्नुभन्दा अघि दार्जीलिङ पहाड़को साम्प्रदायिक एकता, सद्भावना आदिलाई ध्यानमा राखेर तथ्य अनि सत्यता जाँच गरेरमात्रै बोलिदिने अपील गर्न चाहन्छु।

28 जुलाई 1951 मा युनाइटेड नेशन कमिशन फर रिफ्युजीको एउटा भेला बसिएको थियो जुन भेलामा भारतलगायत 146 वटा राष्ट्रहरूले भाग लिएका थिए। उक्त सभामा शरणार्थीहरूलाई शरण दिनुपर्ने विषयमा आपसी सहमति प्रदान गरी 145 वटा देशहरूले हस्ताक्षर गरेतापनि भारतले भने हस्ताक्षर गरेका थिएनन्। त्यसबेला भारत भर्खरै स्वाधीन भएकोले विकास अनि व्यवस्थापनको दिशामा भर्खर अग्रसर भइरहेको हुनाले शऱणार्थीहरूलाई शरम दिन सक्षम नरहेको कुरा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले स्पष्ट पारेका थिए। यसपछि 1968 मा फेरि युनाइटेशन नेशनले नै यस विषयमा प्रोटोकल मिटिङ आयोजना गरेको थियो त्यस सभामा पनि पनि भारतले हस्ताक्षर गरेका थिएनन्।

यस आधारमा हेर्ने हो भने भारतमा शरणार्थीहरूलाई शरण दिनैपर्छ भन्ने अहिलेसम्म भारत सरकारलाई कुनै बाध्यता छैन र हालसम्ममा जति पनि शरणार्थीहरूलाई भारत सरकारले शरण दिएका छनि त्यो सबै मानवताको आधारमामात्रै दिइएको हो।यसै मानवताको आधारमा नै भारतको सरकारी रिपोर्टअनुसार भारतमा 16 हजार 5 सय रोहिङ्ग्या समुदाय भारतभित्र बसोबासो गरिरहेका छन्। म्यानमार बर्माको रेशिम राज्यक्षेत्रबाट धार्मिक अशान्ति अनि दंगाको कारण विस्थापित भएका रोहिङ्गा समुदाय हालमा विस्थापित अवस्था रहिआएका छन् भने हालमा बर्मा अनि बंगलादेशको सीमाक्षेत्रबाट दार्जीलिङको सीमाक्षेत्र हुँदै रोहिङ्ग्याहरू भारत पसिरहेको हल्ला फैलाइदैछ। तर वास्तविक सत्य के रहेको छ भने नेपाल अनि भूटानको खुल्ला सीमा व्यवस्था छ भने बर्मालगायत अन्य सबै सीमाक्षेत्रहरू अन्तर्राष्ट्रिय सीमाक्षेत्र रहेकोले कठोर सुरक्षा व्यवस्था अनि नाकाबन्दी सीमाक्षेत्रहरू हुन् जहाँ केन्द्रिय वाहिनीहरूको कठोर सुरक्षा अनि पहरामा रहेका छन्। उक्त सीमाक्षेत्रहरूमा 24 घण्टा नै भारतीय सेना अनि बीएसएफका जवानहरू तैनाथ रहने गर्द छ जसलाई नवान्नले होइन तर दिल्लीको नर्थ ब्लक अनि साउत ब्लकद्वारा नियन्त्रण गर्ने गरिन्छ।यसैले यो जीटीए अनि पश्चिम बंगाल सरकारको विषय नभएर केन्द्र सरकारको विषय हो।

एउटा राष्ट्रिय राजनैतिक दलका युवा वाहिनीका दुईजना नेताहरूले गत हप्ता नै सिलगढ़ीमा आएर रोहिङ्ग्याहरू कालेबुङमा पसेको अफवाह फैलाइराखेका हुन्। कुनै राष्ट्रिय राजनैतिक दलका नेताहरूले सिलगढ़ीमा आएर यस प्रकारको अफवाह फैलाएर सुटुक्कै दिल्ली फर्किनुमा राम्रो उद्धेश्य पक्कै देखिदैन। किनभने विगतमा दार्जीलिङले जुन प्रकारको स्थिति झेलिसकेको छ त्यस्तै स्थिति बनाएर पहाड़लाई फेरि अशान्त बनाइएको खण्डमा राजनैतिक लाभ हुने मानसिकताले नै यस्तो दुस्प्रचार गरिएको हो। पहाड़वासीको भावनामा आघात गरेर अथवा भावनात्मक राजनीति गरेर राजनैतिक स्वार्थसिद्ध गर्ने बानी बसिसकेका कतिपय राजनैतिक दलहरूले 2019 सालको लोकसभा चुनाउमा स्वार्थसिद्ध गर्नुको निम्ति नै यस प्रकारको भ्रामक खबर फैलाएको हो। यो गुढ़ँ कुरा नबुझी यस्तो सवेंदनशील विषयमाथि छानबीन नगरी सोझै प्रधानमन्त्रीलाई पत्राचार गर्ने दार्जीलिङका कतिपय नेतृत्त्वहरू मनोवृत्ति अनि उनीहरूको दूरदर्शिता कति छन् भन्ने पनि स्पष्ट हुन्छ।हाम्रा नेतृत्त्वहरूको यस्तै प्रकारको असमझदारी अनि अदूर्दर्शिताको फायदा लामो समयदेखि बाहिरकाहरूले लिइरहेका छन्। दार्जीलिङका हुने गरेका अधिकतम् समस्या, हिँसात्मक गतिविधि अनि अशान्तिको पछिल्तिर हाम्रा नेतृत्त्वहरू यस्तै प्रकारको असमझदारी, भावनात्मक गतिविधि अनि अदूर्दर्शिताको कारण रहेको छ।

यदि उनीहरूको बयान अनि प्रेस विज्ञप्तिहरूमा यो स्वार्थ लुकेको थिएन भने उनीहरूले पहाड़ अनि पहाड़वासीको साम्प्रदायिक, सामाजिक सद्भावनालाई ध्यानमा राखेर पहिला छानबीन गर्नुपर्नेथियो अनि सत्य कुरा पहाड़वासीसामु राख्नुपर्नेथियो। तर अफवाहलाई दुष्प्रचार गरेर उनीहरू पहाड़मा फर्किएको शान्तिको माहौललाई फेरि बिगार्न चाहन्छन्। पहाड़मा साम्प्रदायिक दंगा फैलाएर राजनैतिक स्वार्थसिद्ध गर्न चाहन्छन्।

यसैले सम्पूर्ण पहाड़वासीलाई यस प्रकारको दुष्प्रचार अनि अफवाहहरूमा ध्यान नदिने तथा दार्जीलिङ पहाड़को साम्प्रदायिक सद्भावना अनि एकता बनाइराख्ने अनुरोध गर्दछु। शान्ति अनि एकताको मार्ग हिड़ेर नै हामी आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न सक्छौं भन्ने सत्यलाई आत्मसात गरेर पहाड़मा शान्ति अनि सद्भावना बिथोल्न चाहनेहरूको अफवाह अनि दुष्प्रचारमा ध्यान नदिने पनि म सबैप्रति अपील गर्दछु।

विनय तामाङ

अध्यक्ष

गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासन।

1,605 total views, 3 views today

Comments

comments