Shri Rajnath Singh chairs a meeting of #Gorkhaland Territorial Administration

The Union Home Minister Shri Rajnath Singh chaired a meeting with the delegation of Gorkhaland Territorial Administration (GTA) yesterday. The Minister for Tribal Affairs Shri Jual Oram, the MoS for Agriculture & Farmers Welfare and Parliamentary Affairs, Shri SS Ahluwalia and senior officers of the Ministry of Home Affairs, Ministry of Human Resource Development and Ministry of Panchayati Raj were present in the meeting.

Press Information Bureau of India released a statement saying, “During the meeting, it was decided to sympathetically examine and appropriately consider the long pending demands of the Gorkhas, the Adivasis and other people of Darjeeling district and the Dooars region.

In respect of granting ST Status to 11 Gorkha communities, the Minister for Tribal Affairs informed that the committee constituted for preparing a report for this purpose has been recently granted extension for a further period of four months. The Committee will be asked to try to give its report as per the schedule.

Regarding setting up of a Central University in GTA region, it was discussed that there is a general mandate for having a Central University in each State. However, there can be an exception to this and accordingly it was decided that the demand of setting up the Central University in GTA region would be considered.

With respect to the restoring of three-tier Panchayati Raj System in the GTA region, the Ministry of Panchayati Raj is examining the matter. With respect to the Central financial assistance of Rs 600 crores, Rs 465 crores has already been released to the GTA and for the balance amount of Rs 135 crores, allocation has already been made and it will be released in this financial year itself.”

गोजमुमो को केन्द्र सरकार सित सकारात्मक वार्ता भएको दावी

गोजमुमो महासचिव रोशन गिरी ले एक प्रेस बिज्ञप्ति जारी गरी उनले केन्द्र सरकार सित सकारात्मक वार्ता भएको अनि चाडै गोरखाल्याण्ड निरीक्षण कमिटी गठन हुने पनि दावी गरेका छन ।

गोजमुमो अनि केन्द्र सरकारमाझ द्विपक्षीय वार्ता आज अपराह्न 5 बजीदेखि गृहमन्त्रालय, नर्थ ब्लकको रूम नम्बर 103 मा सम्पन्न भयो। केन्द्रिय गृहमन्त्री श्री राजनाथ सिहँको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त वार्तामा केन्द्र सरकारको पक्षबाट क्रमैले श्री राजनाथ सिहँ, केन्द्रिय जनजाति कल्याण मन्त्रालयका मन्त्री जुअल ओरम, दार्जीलिङका सांसद एवं केन्द्रिय राज्यमन्त्री एसएस आहलुवालियालगायत निजी सचिव गृहमन्त्रालय, निजी सचिव एचआरडी शास्त्रीनगर नयाँ दिल्ली, निजी सचिव मिनिस्ट्री अफ ट्राइबल अफेयर्स शास्त्री नगर, नयाँ दिल्ली, निजी सचिव पञ्चायती राज, कृषि भवनलगायत सेन्ट्रल स्टेटका उच्च अधिकारीहरू उपस्थित रहेका थिए भने गोजमुमोको तर्फबाट गोजमुमो अध्यक्ष विमल गुरूङ, महासचिव रोशन गिरी, सह-सचिव विनय तामाङ, विधायक अमरसिहँ राई, विधायक डा. रोहित शर्मा, स्वराज थापा, कल्याण देवान, जीवन गुरूङ(डुवर्स), हेमन्त गौतम(सिलगढ़ी) आदि उपस्थित रहेका थिए।

शीर्षस्तरमा डाकिएको आजको वार्तामा मुख्यरूपले निम्नलिखित विषयहरूमा धेरै लामो समयसम्म कुराकानी गरियोः-

1. गोरखाल्याण्ड निरीक्षण कमिटी गठनः- गोजमुमोले दीर्घकालदेखि माग गर्दै आइरहेको गोरखाल्याण्डको मुद्दालाई सहानुभूतिपूर्वक निरीक्षण गर्न केन्द्र सरकारले गोरखाल्याण्ड निरीक्षण कमिटी गठन गर्ने वचन गोजमुमोलाई अगावै प्रदान गरिसकेको भएतापनि अहिलेसम्म उक्त कमिटी गठन गरिएको छैन। गत 20 अक्टोबरको दिनमात्रै पनि गोजमुमोको एक प्रतिनिधि टोलीले उक्त कमिटी गठनको विषयलाई लिएर केन्द्रिय गृहमन्त्री राजनाथ सिहँसित भेटवार्ता गरेको थियो भने चाड़ै कमिटी गठन गरिने दिशामा पहल गरिने आश्वासन गृहमन्त्रीले पनि प्रदान गरेका थिए। आजको वार्तामा उक्त कुराहरूको उल्लेख गर्दै गोरखाल्याण्ड निरीक्षण कमिटी तुरून्तै गठन गरिनुपर्ने माग गरियो।

तेलेङ्गना राज्य गठनको निम्ति श्रीकृष्ण कमिटी-को रिपोर्टले जसरी ठूलो भूमिका वहन गरेको थियो त्यसरी नै गोरखाल्याण्ड निरीक्षण कमिटी-ले गोरखाल्याण्ड निर्माणको दिशामा महत्वपूर्ण भूमिका वहन गर्नेछ। यसैले अविलम्ब उक्त कमिटी गठन गर्नुपर्ने माग गोजमुमो प्रतिनिधि टोलीले आजको वार्तामा राखेको छ।

2. 11 गोरखा जातगोष्ठीलाई जनजातिको दर्जाः- गोरखाल्याण्डको मुद्दासितै गोजमुमोले अति गम्भीरताको साथ उठान गरिरहेको गोरखा समुदायका 11 जातगोष्ठी क्रमैले भुजेल, मगर, राई, नेवार, गुरूङ,जोगी, खस, राई, सुनवार, थामी, याक्खा (देवान), अनि धिमाललाई केन्द्रिय जनजातिको दर्जा प्रदान गरिनुपर्ने मुद्दालाई पनि आजको वार्ता उठान गरियो। यसको निम्ति केन्द्र सरकारले केन्द्रिय जनजाति मामिला मन्त्रालयका डेप्युटी डाइरेक्टर भिशु मैनीको अधीनमा उच्च क्षमताशील निरीक्षण कमिटी गठन पनि भइसकेको छ भने भिशु मैनीलगायत कमिटीका अन्य अधिकारीहरूले सिक्किम, दार्जीलिङलगायत अन्य क्षेत्रहरूको निरीक्षण भ्रमण गरिसकेका छन्। तथापि अहिलेसम्म उक्त कमिटीले आफ्नो रिपोर्ट मन्त्रालयसमक्ष पेश गरेका छैनन्।

गोजमुमोको तर्फबाट आजको वार्तामा यही कुरामाथि ध्यानाकर्षण गराउँदै कमिटीले उक्त रिपोर्ट चाड़ै मन्त्रालयसमक्ष बुझाउनुपर्ने तथा केन्द्र सरकारले उक्त 11 जातगोष्ठीलाई जनजातिको दर्जा दिलाउने दिशामा चाड़ै आधिकारीक पहल शुरू गर्नुपर्ने पनि माग राखियो।

3. पहाड़मा केन्द्रिय विश्वविद्यालयको स्थापनाः- गोजमुमोले दीर्घकालदेखि उठान गरिरहेको पहाड़मा केन्द्रिय विश्वविद्यालय स्थापना गरिनुपर्ने मुद्दालाई पनि पूर्ण प्राथमिकताको साथ आजको वार्तामा पेश गरयो। उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा पहाड़का विद्यार्थीहरूले झेलिरहेको विविध समस्याहरूलाई ध्यानमा राख्दै पहाड़मा केन्द्रिय विश्वविद्यालय निर्माण गरिनुपर्ने मागलाई केन्द्रिय मानव संशाधन विकास मन्त्रालयबाट पनि स्वीकृति प्रदान गरिसकिएको र गोजमुमोले यसको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) पनि अगावै मन्त्रालयलाई बुझाइसकिएको भएतापनि यस दिशामा अहिलेसम्म कुनै कार्य नभएको आजको वार्तामा गोजमुमोपक्षबाट अवगत गराइयो। पहाड़को शैक्षिक विकासको निम्ति चाड़ै केन्द्रिय विश्वविद्यालय स्थापना गरिनुपर्ने माग पनि केन्द्र सरकारसमक्ष राखियो।

4. पहाड़मा त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाउः- जीटीए सम्झौतापत्रमा उल्लेख रहेमुताविक पहाड़मा त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाउ सम्पन्न गरिनुपर्ने माग पनि गोजमुमोको तर्फबाट आजको वार्तामा राखियो। जीटीएको सम्झौतांमुताविक पहाड़मा त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाउ नै सम्पन्न गरिनुपर्ने तथा पहाड़को ग्रामीण विकासको निम्ति पनि त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाउ नै लागु गरिनुपर्ने पनि आजको वार्तामा माग गरियो।

आजको वार्ता सिद्धिएपछि सञ्चारकर्मीहरूसंग कुराकानी गर्दै मन्त्री एसएस आहलुवालियाले 2009 अनि 2014 भाजपा सरकारको घोषणापत्रमा गोरखा आदिवासी एवं दार्जीलिङ तराई डुवर्सको दीर्घकालीन मागलाई सहानुभुतिपूर्वक निरीक्षण अनि पहल गरिने उल्लेख गरिसकेको जनाउँदै यही कारणले गर्दा भाजपा सरकार गोरखाहरूलाई न्याय दिने पक्षमा रहेको कुरा उल्लेख गरे । आजको वार्तामा गोजमुमोपक्षको कुरा सुनेपछि गोरखाहरूलाई न्याय दिनको निम्ति गोरखाल्याण्ड राज्य गठनको मार्गलाई सुगम तुल्यान भारत सरकारले चाड़ै नै एक कमिटि गठन गर्न राजी भएको र उक्त कमिटि गठनार्थ राज्य सरकारको पक्षबाट पनि एक जना सदश्यको अवश्यकता पर्ने हुनाले केन्द्र सरकारले राज्य सरकारलाई पत्राचार गरेर एक प्रतिनिधि माग्ने भएको छ।

यसबाहेक 11 जात गोष्ठीलाई जनजाति बनाउनको निम्ति एनडीए सरकारले कम्मर कसिसकेको जनाउँदै केन्द्र सरकारपक्षबाट दार्जीलिङ पहाड़ अनि सिक्किमका गोरखाहरूको निम्ति मात्रै नभएर उत्तराखण्ड, हिमाचल, आसाम, अरूणाचल, नागाल्याण्ड, मणिपुरलगायत अन्य क्षेत्रका गोरखाहरूको निम्ति पनि जनजातिको मुद्दा रहेको कारणले गर्दा सबै राज्यहरू भ्रमण गरेर सठीक रिपोर्ट तयार पार्न भारत सरकारले कमिटिलाई रिपोर्ट बुझाउनको मियाद बड़ाइएको केन्द्र सरकारपक्षबाट जनाइएको छ।

यसबाहेक केन्द्रिय विश्वविद्यालय स्थापनाको निम्ति पनि केन्द्र सरकार विचाराधीन रहेको पनि वार्तामा जनाइएको छ भने जीटीएमा पञ्चायत चुनाउ त गराइनुको निम्ति जो चुनाउको नियम छ त्यही पालन गरिने पनि आश्वस्त गराइएको छ।

सांसद एसएस आहलुवालियाले आजको वार्तामा गोरखाहरूको पक्षमा तर्क राख्दै यदि भारत सरकारले न्याय नदिए अर्कै कदम उठाइने छ भन्ने चेतावनी पनि दिए भने गोरखाल्याण्ड निरीक्षण कमिटीको निम्ति राज्य सरकारलाई नपर्खेर गृहमन्त्री स्वयंले नै पदक्षेप उठाइदिनुपर्ने पनि उनले माग राखे।

सौहार्दमूलक परिवेशमा लगभग 1 घण्टासम्म चलेको उक्त वार्तामा गोजमुमो प्रतिनिधि टोलीले केन्द्र सरकारसमक्ष राखेका उक्त सबै मागहरूमाथि सकरात्मक आश्वासन प्राप्त भएको छ। गोरखाल्याण्ड राज्य निर्माणको पक्षमा अब केन्द्र सरकारको पक्षबाट चाड़ै ठोस निर्णय सार्वजनिक हुनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त बनेका छौं।गोरखाल्याण्ड एवं गोजमुमोको तर्फबाट राखिएका अन्य मागहरूमाथि उचित पदक्षेप अनि कार्यान्वयन गरिनुको निम्ति आगामी जनवरी 2017 को अन्तिम सातातिर पुनः केन्द्र सरकारसित द्विपक्षीय वार्ता हुने पनि आजको वार्तामा तय भएको छ।

अर्कोतिर गत चारदिनदेखि चलिरहेको दिल्ली धरना कार्यक्रम आज पनि जारी रहेको छ। मोर्चा अध्यक्ष बिमल गुरूङले गोरखाहरूलाई न्याय दिने कुरामा आशवादी रहेको बताउँदै सांसद एसएस आहलुवालियाले पनि दिल्ली धरनामा सहभागी हुने भएका छन्।

